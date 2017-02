Ishockeyklubben Sønderjyske har fundet sin nye sportschef, og valget er faldet på et særdeles velkendt ansigt.



Det bliver nemlig klublegenden Kim Lykkeskov, der efter afslutningen på denne sæson sætter sig i chefstolen, hvor han skal bruge den erfaring, han har samlet i mere end 800 førsteholdskampe for klubben.



"Kim Lykkeskov har i en årrække været synonym med ishockey og Sønderjyske. Han er ekstremt vellidt og bærer i alle sammenhænge bogstavelig talt vores værdier uden på trøjen," siger klubbens administrerende direktør, Klaus B. Rasmussen, i en pressemeddelelse.



Rasmussen har siden tidligere sportschef Søren Stockfishs død i 2015 dobbeltjobbet som både direktør og sportschef.



"Tiden er moden til, at jeg, billedligt talt, bliver sat på udskiftningsbænken," siger Klaus B. Rasmussen.



33-årige Kim Lykkeskov har været med til at vinde seks DM-titler og har opnået 68 landskampe for Danmark.



/ritzau/