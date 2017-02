Spillerforeningen meddeler tirsdag i en pressemeddelelse, at den på vegne af landsholdsspillerne i fodbold har indgået forlig med Dansk Boldspil-Union (DBU) i sagen om sponsoraftaler fra 2004-2011.



Spillerforeningen havde oprindeligt krævet 2.975.000 kroner i sagen om udeståender i forbindelse med sponsoraftaler i perioden fra 2004 til 2011.



DBU har lavet en ny opgørelse, der viser, at fodboldunionen skylder 667.500 kroner til spillerne.



Den opgørelse er blevet accepteret af Spillerforeningen.



"Vi er tilfredse med, at vi har fået en afklaring på den her sag. Det holder ikke, at der er aftaler, der ikke bliver overholdt, og det er der så blevet rettet op på nu," siger William Kvist fra landsholdets spillerråd i en pressemeddelelse.



"Det er beklageligt for alle parter, at der skulle gå næsten to år, fra vi gjorde opmærksom på mulige fejl, til vi fik styr på de fejl, der er lavet. Der er ikke nogen, der ønsker at have de her sager hængende over hovedet. Jeg er sikker på, at vi alle synes, det er irriterende, og derfor er det også vigtigt, at vi sammen får tingene løst, siger William Kvist.



Spillerforeningen oplyser over for Ritzau, at den ikke ønsker at knytte yderligere kommentarer til sagen.



Derfor var det ikke muligt at få svar på, hvorfor Spillerforeningen har takket ja til et forligstilbud, der indeholdt et langt lavere beløb, end foreningen havde krævet af DBU i første omgang.



Ifølge Spillerforeningens pressemeddelelse har landsholdet besluttet, at de 667.500 kroner skal bruges til en spillerdrevet kampagne mod homofobi i dansk fodbold.



DBU har ifølge Spillerforeningens pressemeddelelse fundet en fejl i unionens oprindelige afregning af sponsorater i perioden 2012-2014.



I denne periode har DBU fundet ud af, at unionen har betalt 393.250 kroner for meget, og Spillerforeningen har accepteret, at DBU modregner beløbet i forhold til sagen om betaling i perioden 2004-2011.



Spillerforeningen pointerer, at det modregnede beløb ikke får betydning for de 667.500 kroner, som spillerne øremærker til kampagnen mod homofobi.



/ritzau/