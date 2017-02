David Nielsens søn solgt til topklub i Bundesligaen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bundesliga Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Bundesliga

Lyngby-træneren David Nielsens fodboldtalent er tilsyneladende gået i arv til sønnen Noah Jean Holm.



Den norske klub Strømsgodset oplyser tirsdag på sin hjemmeside, at man har solgt 15-årige Noah Jean Holm til den tyske topklub RB Leipzig.



I første omgang bliver angrebstalentet tilknyttet RB Leipzigs ungdomsakademi, hvor han efter sommerferien skal tørne ud for U17-holdet.



Noah Jean Holm kom til Strødsgodset i 2014, da David Nielsen på samme tidspunkt blev ansat som assistenttræner i den norske klub.



Sidste år blev Lyngby-trænerens søn så den yngste spiller i Strømsgodsets historie til at indgå en professionel kontrakt.



Noah Jean Holm har flere gange repræsenteret Norges ungdomslandshold.



I RB Leipzig bliver den unge angriber klubkammerat med den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen.



RB Leipzig indtager en øjeblikkelig andenplads i den bedste tyske fodboldrække.



/ritzau/