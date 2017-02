Relateret indhold Tilføj søgeagent VM

Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Twitter

Der er grænser for, hvad man kan tillade sig, når man har en ambassadørrolle i en fodboldklub. Også når man hedder Mario Kempes og har lavet mål på samlebånd for Valencia.



Den argentinske fodboldlegende var lørdag ude med riven på Twitter, efter at Valencia havde tabt 0-4 hjemme til Eibar, hvilket efterlod Valencia på 16.-pladsen i Primera Division.



"Beklageligvis er holdet helt væk. Der er ingen spillestil, intet lederskab og meget lidt entusiasme," skrev 62-årige Mario Kempes.



Senere skrev den argentinske verdensmester fra 1978, at Valencia havde fyret ham som klubbens ambassadør.



"I dag (lørdag, red.) er jeg blevet informeret om, at jeg ikke længere er ambassadør for Valencia. Men mine følelser for klubben vil ikke ændre sig, og jeg vil give mine meninger til kende, når jeg mener, at tingene ikke kører godt," skrev Mario Kempes.



Argentineren var en stor stjerne som angriber for Valencia, som han spillede for ad to omgange i 1970'erne og 1980'erne.



Både i 1977 og 1978 blev han topscorer i Primera Division, og i 1980 var han med til at sikre Valencia sejren i den nu hedengangne Europa Cuppen for pokalvindere.



I 1978 blev Mario Kempes topscorer med seks mål, da Argentina vandt VM på hjemmebane.



/ritzau/