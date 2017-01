Det meste af tenniskloden stod stille søndag, da Roger Federer og Rafael Nadal tørnede sammen i finalen ved Australian Open i tennis.



Her kunne 35-årige Federer juble til sidst, da han i femte sæt i det bølgende drama sikrede sig sejren på 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.



Alt imens kunne publikum stoppe med at slikke sig om munden efter en kamp, hvor det i løbet af opgøret var umuligt at forudsige en vinder i den niende grand slam-finale mellem de to spillere.



Med sejren nåede Federer op på tre grand slam-sejre over Nadal i tenniskarrieren, og han hentede sin grand slam-titel nummer 18, hvilket er rekord i herresingle.



Feder er samtidig den næstældste spiller i herresingle, der vinder en grand slam-finale og den ældste siden 1972.



/ritzau/