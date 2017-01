Bundesligaen sætter omsætningsrekord på 24 milliarder

Pengene har aldrig været større i tysk klubfodbold.



De 18 bundesligaklubber har i det seneste regnskabsår haft en samlet omsætning på 3,24 mia. euro (svarende til 24 mia. kr.).



Det fremgår af Bundesligaens 2017-rapport, der blev præsenteret torsdag i Frankfurt.



Det er 12. år i træk, at der er fremgang i omsætningen hos klubberne i Tysklands bedste fodboldrække.



Tallene viser da også, at udviklingen på ingen måde er gået i stå.



Det seneste år har klubberne taget et stort ryk i omsætningen på næsten 24 pct.



For et år siden var den samlede omsætning således på 2,62 mia. euro.



Bayern München har den største økonomi af de tyske klubber. I regnskabsåret 2015/16 lød omsætningen på 617 mio. euro (svarende til 4,7 mia. kr.).



/ritzau/