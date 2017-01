29-årige Mischa Zverev er mest kendt for at være storebror til det 19-årige stortalent Alexander Zverev, der lørdag spillede en dramatisk femsætter mod Rafael Nadal ved Australian Open.



Men søndag morgen dansk tid leverede den ældre Zverev karrierens største resultat, da han i fjerde runde ekspederede verdensetteren Andy Murray ud af grand slam-turneringen med en sejr i fire sæt på 7-5, 5-7, 6-2 og 6-4.



Zverev har aldrig vundet en ATP-turnering, og med en placering som 50 i verden var han spået en rolle som kanonføde for den topseedede brite.



Men med aggressivt spil ved nettet fik den russiskfødte tysker stresset Murrays spil, og det banede vejen for en masse servegennembrud og en sensationel sejr.



Andy Murray havde gennem hele kampen store problemer i sine egne servepartier, og allerede i første sæt alene blev han brudt tre gange af sin tyske modstander.



Så hjalp det ikke stort, at Murray selv brød to gange. Sættet blev tabt 5-7.



Kaskaden af servegennembrud fortsatte i andet sæt, men denne gang var det Murray, som vandt den duel 3-2.



Det gav briten sættet med 7-5, og man tænkte, at den undertippede tysker nu begyndte at vakle i sin tro.



Men det var kun Murray som vaklede videre, og to brud af Zverev i tredje sæt betød 6-2 i tysk favør, og så var der for alvor pres på den topseedede stjerne.



Det pres håndterede verdensetteren på værst tænkelige vis, da han i første parti af fjerde sæt blev brudt nok en gang.



29-årige Zverev spillede med stor ro, mens Murray slet ikke kunne trænge igennem med sit normalt så solide grundspil.



Tyskeren blev ved med at rykke frem til nettet ved hver en given lejlighed, og Andy Murray fandt aldrig en vej igennem den taktik.



Zverev holdt serv hele vejen hjem og skabte sensationen.



I kvartfinalen møder Zverev enten Roger Federer eller Kei Nishikori.



I damesingle er veteranen Venus Williams klar til en kvartfinale mod russeren Anastasia Pavlyuchenkova.



Williams vandt natten til søndag dansk tid 6-3, 7-5 over tyskeren Mona Barthel i fjerde runde.



/ritzau/