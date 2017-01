2016 blev et stort dansk sportsår. Medaljerne kom i en lind strøm, og det var især takket være de atleter, som kombinerer uddannelse og elitesportskarriere.



En ny analyse fra Aarhus Universitet viser, at 68 procent af de danske VM- og OL-medaljer i 2016 blev vundet af atleter, som studerer ved siden af karrieren.



Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem universitetet, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.



"Det er en grundsten i Team Danmarks eliteidrætsmodel, at man som atlet skal have mulighed for at tage en uddannelse."



"Undersøgelsen viser, at vores model fungerer, og at det er en forkert antagelse, at uddannelse og elitesport blokerer for hinanden," siger Team Danmark-direktør Lone Hansen i en pressemeddelelse.



Studerende støvsugede OL-medaljer



Hun er meget tilfreds med den danske medaljehøst i 2016 og de danske præstationer, men resultaterne uden for sportsverdenen har også stort fokus hos Team Danmark.



"Vi skal ikke kun være stolte over medaljer og flotte præstationer, men også over, hvordan vi skaber hele mennesker ud af eliteatleter," siger Lone Hansen.



De 15 danske medaljer ved OL i Rio var et historisk resultat, og også her bød de studerende stærkt ind for Danmark.



Ifølge undersøgelsen var 38 procent af de danske OL-atleter studerende, og de stod for 58 procent af OL-medaljehøsten.



/ritzau/