FCK vinder appelsag om romerlys og slipper for bøde

Det skabte debat, da Fodboldens Disciplinærinstans i december straffede FC København med en bøde på 10.000 kroner for at hylde fansenes brug af romerlys på klubbens egen Twitter-profil.



FCK ankede tidligere i januar sagen til Fodboldens Appelinstans, som fredag har ophævet sanktionen på 10.000 kroner i bøde.



Det var i forbindelse med FCK's kamp i november hjemme mod Porto i Champions League, at fansene gjorde brug af romerlys.



Fodboldens Disciplinærinstans straffede FCK for "anprisning af brug af pyroteknik".



Men appelinstansen mener ikke, at disciplinærinstansen har hjemmel til kendelsen.



Begrundelsen lyder, at der ikke er hjemmel i DBU's love, til at Fodboldens Disciplinærinstans kan behandle sager vedrørende kampe i Champions League og ophæver på den baggrund disciplinærinstansens kendelse.



Fodboldens appelinstans bestod af Mikael Sjöberg, Gert Eg og Ken Torpe Christoffersen.



/ritzau/