Alibaba sponsorerer de næste seks Olympiske Lege

Det kinesiske e-handelsselskab Alibaba har underskrevet en aftale om at sponsorere de kommende seks udgaver af de Olympiske Lege. Selskabet ventes at ville bidrage med mindst 600 mio. dollar.



Det skriver Financial Times.



Alibaba vil foruden det økonomiske bidrag stille teknologiservices til rådighed for legenes arrangører samt etablere en ny digital tv-kanal for at promovere legene blandt det yngre publikum.



Alibaba vil med sponsoratet blive en del af legenes "Worldwide Sponsorship Programme", der også tæller McDonald's, Coca-Cola og Visa.



Hidtil har de Olympiske Lege hovedsagligt været sponsoreret af vestlige selskaber, og kun et kinesisk selskab har tidligere været sponsor. Det var Lenovo under legene i Beijing i 2008.



Den Internationale Olympiske Komité har aktivt gjort en indsats for at tiltrække asiatiske sponsorer i et forsøg på at promovere legene globalt. De næste tre OL vil desuden finde sted i Asien. Det drejer sig om vinterlegene i Seoul 2018, i Beijing 2022 og sommerlegene i Tokyo 2020.



/ritzau/FINANS