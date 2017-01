Manchester United slår Real Madrid - i hvert fald på omsætningen

Manchester United har mistet sin plads i toppen af den engelske Premier League i de seneste sæsoner, men klubben er vendt tilbage til toppen af den årlige rangering af Europas rigeste fodboldklubber for første gang i mere end et årti.



Det skriver Financial Times.



Ifølge Deloittes årlige "money league"-rapport, som analyserer regnskaber fra de mest indtjenende klubber på kontinentet, opnåede Manchester United en rekordomsætning på 689 mio. euro i sæsonen 2015/16.



- Hvert år bliver vi spurgt: "Er boblen bristet inden for fodbold?" Men vi har altid følt, at der har været plads til vækst. Det egentlige spørgsmål er, hvor hurtig vil væksten være?, siger Dan Jones, partner i Deloittes virksomhedsgruppe for sport.



Manchester Uniteds stigning skyldes i høj grad en stigning på 100 mio. euro i kommercielle indtægter, som opnås gennem sponsoraftaler samt blandt andet en fortsat vækst i indtægterne fra tv-rettigheder. Sidste sæson begyndte klubbens spillere at bære Adidas trøjer, efter den tyske sportstøjsgigant sikrede en 10-årig aftale for 750 mio. pund med klubben i 2014.



/ritzau/FINANS