Jan Bech: Aktiemajoritet ændrer ikke mit verdensbillede

Storaktionær Jan Bech Andersen ejer nu mere end halvdelen af fodboldklubben Brøndby IF. Torsdag bekræftede klubben, at Andersen køber yderligere 12,7 procent af aktierne, så han nu i alt ejer 52,4 procent.



Det blev en kendsgerning, efter Andersen afleverede det pligtmæssige købstilbud på 0,55 kr. per aktie ovenpå aktieemissionen sidste år.



- Jeg var klubbens største aktionær før emissionen, og her efter emissionen er jeg fortsat den største aktionær.



- Så for mig ændrer min øgede aktiebeholdning og det forhold, at jeg nu ejer majoriteten af klubben, ikke mit verdensbillede alverden, siger Jan Bech Andersen til Brøndbys hjemmeside.



Hans visioner for klubben er fortsat de samme, og han mener, at klubben er på rette vej.



- Da jeg investerede i Brøndby IF, var det fordi, jeg ville realisere klubbens store både sportslige og kommercielle potentiale, Det er det stadig, og det var derfor, vi sidste år i marts satte strategi 6.4 i søen.



- Jeg sagde før emissionen, at vi allerede i denne sæson har set de første resultater af strategi 6.4, såvel på som uden for banen, og derfor tøvede jeg heller ikke med at stille en garanti i emissionen.



- Med den fremdrift jeg ser i klubben, så tror jeg i den grad på, at klubben med afsæt i Strategi 6.4 kan skabe værdi for sine aktionærer og investorer og dermed også give et positivt afkast af min investering, siger Jan Bech.



Emissionen indbragte Brøndby 100 millioner kroner, som blandt skal bruges til at gøre klubben gældfri.



På det sportslige plan oplevede Brøndby i efteråret 2016 en optur efter mange års tristesse.



Den nye tyske træner, Alexander Zorniger, leverede gode resultater fra begyndelsen, og Brøndby kunne siden overvintre på andenpladsen i Alka Superligaen.



Zorniger blev den første permanente træner i Brøndby efter Thomas Frank, der valgte at sige op i foråret 2016.



Det gjorde Frank ovenpå den såkaldte "Oscar-gate", hvor Jan Bech Andersen på et internetforum havde kritiseret Frank.



Efterfølgende gik Jan Bech Andersen af som bestyrelsesformand.



/ritzau/