Magnussens tidligere chef kvitter Renault

Formel 1-holdet Renault skal finde en ny teamchef forud for 2017-sæsonen.



Det franske hold oplyser, at man er nået til enighed med Frederic Vasseur om at slutte samarbejdet efter blot en enkelt sæson i Formel 1.



Det skriver motorsportsmediet autosport.com, der henviser til en meddelelse fra Renault.



I 2016-sæsonen fungerede Vasseur som Kevin Magnussens nærmeste chef.



- Efter at have brugt sæsonen på at genetablere og genopbygge Renault i Formel 1 er Renault og Frederic Vasseur blevet enige om at gå hver til sit med øjeblikkelig virkning, lyder det fra Renault.



Ifølge autosport.com var der uenighed i ledelsen om, hvordan holdet i fremtiden ville opnå succes i Formel 1.



På en præsentation af holdets nye racer i februar vil man også præsentere den fremtidige sportslige struktur på holdet.



Frem til det tidspunkt er det Jerome Stoll og administrerende direktør Cyril Abiteboul, der leder Magnussens ekshold.



Kevin Magnussen har ligeledes forladt Renault i sæsonpausen. Han er skiftet til det amerikanskejede Haas-hold.



/ritzau/