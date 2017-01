Bayern-chef er ubekymret over store handler i Kina

Kinesiske fodboldklubber har i efterhånden et stykke tid spenderet store summer på at hente profiler.



Senest er blandt andre argentineren Carlos Tévez, brasilianske Oscar og belgieren Axel Witsel blevet lokket til Kina, fordi de er blevet tilbudt enorme lønninger.



Udviklingen bekymrer dog ikke den mangeårige Bayern München-chef Karl-Heinz Rummenigge, der også er formand for sammenslutningen af de største europæiske klubber.



- De høje transfersummer og lønninger, som nogle kinesiske klubber nu tilbyder og betaler, minder mig en smule om USA i 1970'erne.



- I USA blev der dengang også betalt sammenlignelige summer, men det skabte ikke en holdbar succes, siger tyskeren til avisen tz's tirsdagsudgave ifølge nyhedsbureauet dpa.



Dengang blev storspillere som brasilianske Pelé, tyske Franz Beckenbauer og hollænderen Johan Cruyff lokket til USA, men den amerikanske liga blev aldrig en konkurrent for de europæiske klubber.



Karl-Heinz Rummenigge peger på, at Kinas regering har varslet en indgriben, så de kinesiske klubber fremover formentlig ikke får lov til at købe ubegrænset ind.



