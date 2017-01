Brøndby IF: 12,7 pct. takkede ja til Jan Bechs købstilbud

Det pligtmæssige købstilbud, som Brøndby IF's storaktionær, Jan Bech Andersen, i december fremsatte til de øvrige aktionærer i fodboldklubben og udløb mandag, er blevet accepteret af aktionærer, der repræsenterer 12,7 pct. af den totale aktiekapital og stemmerettigheder i Brøndby IF.



Det viser en foreløbig, og ikke bindende, optælling af accepter, skriver klubben i en meddelelse.



Efter gennemførelse af tilbuddet forventer Jan Bech Andersen på baggrund af optællingen at besidde 148,8 mio. aktier, svarende til 52,4 pct. af både aktiekapitalen og stemmerettighederne i Brøndby IF.



Købstilbuddets endelige resultat forventes offentliggjort senest den 12. januar 2017.



Købstilbuddet fra Jan Bech lød på 0,55 kr. per aktie, hvilket Brøndby-aktien også er handlet til de seneste dage på fondsbørsen.



/ritzau/FINANS