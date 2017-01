Ronaldo tager pole position i ny Fifa-kåring

De færreste kan forestille sig, at en anden end Cristiano Ronaldo kan sole sig i hæderen som verdens bedste mandlige fodboldspiller mandag aften.



Her lancerer Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sin nye række af priser, der samlet går under navnet "The Best Fifa Football Awards".



Ronaldo skal kæmpe om prisen som årets bedste spiller, som Fifa i sin nye række af priser kalder for "The Best FIFA Men's Player 2016".



Her er Ronaldo oppe imod Lionel Messi samt Atletico Madrid-stjernen Antoine Griezmann.



2016 har været et fantastisk år for Ronaldo, hvor han både vandt Champions League med Real Madrid, blev europamester i fodbold med Portugal og i december vandt VM for klubhold med Real Madrid.



I det tætte og langstrakte parløb med Messi om at være klodens bedste fodboldspiller synes Ronaldo derfor at være et skridt foran denne gang efter en fantastisk 2016-sæson.



Den 31-årige superprofil i Real Madrid blev i december kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2016, da han modtog det franske fodboldmagasin France Footballs Ballon d'Or-pris.



Prisen hed blot Ballon d'Or, hvor den tidligere også havde Fifa med i sit navn. Det skyldes, at Fifa og France Football har afbrudt samarbejdet og derfor er fortsat med hver sin pris indtil videre.



Hos kvinderne er tyske Melanie Behringer nomineret, og hun skal kæmpe med den brasilianske veteran Marta samt amerikanske Carli Lloyd om hæderen.



Hos de mandlige trænere er Real Madrids Zinedine Zidane nomineret sammen med Leicesters manager, Claudio Ranieri, og Fernando Santos, der er portugisisk landstræner.



Kåringen foregår i Zürich i Schweiz mandag aften.



