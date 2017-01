Superligaklubben FC Midtjylland har allerede fundet de første forstærkninger til næste sæson.



Midtjyderne har været på togt i Haderslev, hvor fra man har sikret sig Sønderjyske-profilerne Marc Dal Hende og Janus Drachmann.



Begge har kontraktudløb ved sæsonens udgang og kan derfor skifte gratis til FC Midtjylland.



Venstrebacken Marc Dal Hende har skrevet under på en fireårig kontrakt, mens Janus Drachmanns aftale løber tre og et halvt år.



Sportsdirektør Claus Steinlein fremhæver sidste sæsons gode præstationer for Sønderjyske sølvvindere som en af årsagerne til, at duoen er hentet.



- De har haft europæisk succes med Sønderjyske, og de vandt sølv i sidste sæson i Alka Superligaen, hvor de var to af nøglefigurerne på et stærkt Sønderjyske-kollektiv, siger Claus Steinlein.



- De passer godt ind i vores kultur og til vores dna. De har begge to stor vindervilje og har gode værdier som mennesker, så vi er sikre på, at de vil bidrage positivt til vores trup, tilføjer han.



Marc Dal Hende kan meget vel komme til at tage over for Filip Novak, hvis gode form kan føre til et salg enten denne vinter eller til sommer. De to minder meget om hinanden, siger cheftræner Jess Thorup.



- Marc er prototypen på fremtidens venstre back. Han minder meget om Filip Novák. Han er offensivt dygtig og hurtig. Samtidig er han god én mod én både offensivt og defensivt samt på standarder, og så er han en målscorer, siger cheftræner Jess Thorup.



Han sætter også ord på Janus Drachmann:



- Han kan lede og fordele bolde og være omdrejningspunkt både offensivt og defensivt med sine gode visioner i spillet ved at sætte medspillere op og samtidig være den hårde hund, siger Jess Thorup.



/ritzau/