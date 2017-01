Relateret indhold Artikler

Den tidligere danske landsholdsspiller i fodbold Poul Pedersen er død. Han blev 84 år. Det skriver Århus Stiftstidende.



For tre år siden blev Poul Pedersen optaget i Dansk Boldspil-Unions (DBU) Hall of Fame.



Ved den lejlighed var det barnebarnet Viktor Fischer, som i dag spiller i den engelske Premier League-klub Middlesbrough, som modtog hæderen på vegne af bedstefaren.



Poul Pedersen var den første fodboldspiller, der opnåede 50 landskampe for Danmark.



Han rundede milepælen i sin afskedskamp mod Finland i 1964. Han debuterede for Danmark i en kamp mod Sverige i 1953.



Poul Pedersen var blandt andet med på det legendariske landshold, som vandt OL-sølv i Rom i 1960.







/ritzau/