Kuwait er fortsat udelukket fra det fornemme selskab i international sport, efter at golfstaten har forsøgt at få ophævet sin udelukkelse.



Det fremgår af et svar fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lørdag til de sportslige ansvarlige i Kuwait, som 23. december bad om at få ophævet landets karantæne hos IOC og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

“Situationen er betydeligt forværret i de seneste måneder på grund af en række beslutninger truffet i strid med principperne og reglerne i det olympiske charter. Det har hæmmet IOC i forhold til at reagere og får IOC til at gentage sin position," lyder det ifølge AFP i IOC's skriftlige svar til Kuwait lørdag.



Kuwait blev i oktober 2015 udelukket i 14 måneder af både IOC og Fifa, hvilket skete for anden gang siden 2010 for landet.



Baggrunden er, at IOC og Fifa mener, at Kuwaits styre blander sig for meget i de sportslige anliggender, mens Kuwait fremfører, at man snarest vil ændre de lovmæssige omstændigheder, der stikker i øjnene på IOC og Fifa.



IOC har blandt andet krævet, at Kuwait genindsætter sin olympiske komité, og at landet fjerner dets ledende folk, som ikke er anerkendt af IOC, på de sportslige områder.



Beslutningen om at afvise at ophæve Kuwaits udelukkelse forventes at have betydning for Kuwaits muligheder for at få lov at deltage i Asian Cup i fodbold i 2019, hvilket Fifa har på dagsordenen 11. januar.



Kuwait deltog ikke ved OL i Rio i sommer og deltager heller ikke i VM-kvalifikationen i fodbold frem mod VM-slutrunden i 2018.



