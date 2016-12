Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel kan se frem til at fortsætte i engelske Leicester City.



Transfervinduet åbner i begyndelsen af det nye år, men selv om der i flere medier er spekuleret i et muligt salg af den danske profil, så har Leicester ikke tænkt sig at sælge sit førstevalg på målmandsposten.



- Kasper (Schmeichel, red.) har en underskrift på en kontrakt. Vi vil under ingen omstændigheder sælge Kasper. Vi har ikke brug for penge. Det er der ingen chance for.



- Jeg er ked af det i forhold til Liverpool, men de kan vinde titlen uden Kasper, siger Leicesters manager, Claudio Ranieri, ifølge Sky Sports.



Den 30-årige danske målmand har spillet en stor rolle i Leicesters enorme succes i forrige sæson, hvor klubben vandt det engelske mesterskab.



Leicester er videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, der spilles i februar, og Kasper Schmeichel forlængede i sommer sin kontrakt med klubben, da han underskrev en femårig aftale.



Senest er danskeren i britiske medier kædet sammen med et muligt skifte til Liverpool i januars transfervindue.



Kasper Schmeichel holdt buret rent i 15 ligaopgør i mesterskabssæsonen.



I denne sæson har Schmeichel været ude i halvanden måned med et brud på højre hånd.



Det opstod, da Leicester var på besøg hos FC København i Champions League 2. november.



Kasper Schmeichel gjorde comeback i Premier League, da Leicester mødte Stoke 17. december.



Leicester har haft det anderledes vanskeligt i denne sæson, hvor klubben ligger i den tunge ende af ligaen med 17 point efter 18 kampe.



/ritzau/