41-årig tidligere Manchester United-stjerne gør comeback

Den tidligere argentinske landsholdsspiller Juan Sebastian Veron genoptager karrieren.



Den 41-årige fodboldspiller har underskrevet en 18 måneder lang aftale med Estudiantes de La Plata, hvor han også bestrider posten som præsident.



Det meddeler klubben på sin hjemmeside.



Juan Sebastian Veron har i flere omgange spillet for den argentinske klub, men i Europa er han mest kendt for sine ophold i italiensk og engelsk fodbold.



Han slog igennem i 1990'erne, hvor han spillede for Sampdoria, Parma og Lazio i Italien.



I 2001 blev midtbanespilleren solgt fra Lazio til Manchester United for over 300 millioner kroner.



Opholdet i den engelske storklub blev dog ingen stor succes. To år senere blev argentineren solgt til Chelsea, hvor han heller ikke formåede at få sit gennembrud i Premier League.



Efter et par år som lejesvend i italienske Inter vendte Juan Sebastian Veron tilbage til argentinsk fodbold, hvor han siden primært optrådte for Estudiantes.



Han deltog ved VM-slutrunderne i 1998, 2002 og 2010 og opnåede 73 landskampe for Argentina.



Juan Sebastian Veron får udbetalt en minimumsløn i Estudiantes, som han vil donere til velgørende formål i klubben.



