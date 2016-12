Skandaleramt englænder sigtes i betting-skandale

Fodboldspilleren Joey Barton præger endnu en gang overskrifterne i de engelske medier for det negative.



Det Engelske Fodboldforbund (FA) sigter således Barton for brud på forbundets regler, da han i 1260 tilfælde har satset penge på fodboldkampe, skriver FA i en pressemeddelelse fredag.



Barton skulle have forbrudt sig mod reglerne igennem en periode på ti år. Nu har han mulighed for at forsvare sig indtil 5. januar 2017.



Det er ikke første gang, han er indblandet i en sag om betting. I oktober indledte det skotske fodboldforbund en tilsvarende sag, fordi den daværende Rangers-spiller skulle have sat penge på 44 fodboldkampe.



Siden er Barton skiftet til Premier League-klubben Burnley.



Den 34-årige midtbanespiller kan se tilbage på flere disciplinærstraffe i karrieren.



I den sidste ligakamp i 2011-12-sæsonen fik han rødt kort for at smække en albue i hovedet på Manchester Citys Carlos Tévez.



På vej ud af banen sparkede han Sergio Agüero bag knæet og forsøgte at nikke Vincent Kompany en skalle. Den opførsel kostede Barton en bøde på over 700.000 kroner og 12 spilledages karantæne.



/ritzau/