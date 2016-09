Skadet Kasper Schmeichel går glip af stormøde

Kasper Schmeichel er ikke med, når fodboldklubben Leicester tirsdag aften tager imod Chelsea i Liga Cuppen.



Den danske landsholdsmålmand når ikke at blive klar efter den hjernerystelse, der lørdag også holdt ham ude af de engelske mestres 3-0-sejr over Burnley i Premier League.



"Det er bare for en sikkerheds skyld, og på lørdag er der ingen problemer," siger Leicester-manager Claudio Ranieri til klubbens hjemmeside.



Mestrene skal på lørdag møde Manchester United på udebane i Premier League.



Tyske Ron-Robert Zieler vogtede Leicesters mål i kampen mod Burnley, og han får chancen igen mod Chelsea.



"Han (Kasper Schmeichel, red.) har fået det meget bedre, men Zieler spillede en rigtig god kamp, så han får chancen igen tirsdag. Jeg tror, at Schmeichel er klar igen i weekenden," siger Claudio Ranieri.



Ron-Robert Zieler kom til Leicester før denne sæson fra Hannover 96 i hjemlandet.



Foreløbig har tyskeren været henvist til bænken, og også i det lys var det godt at få Ron-Robert Zieler i gang, vurderer Claudio Ranieri.



"Det var vigtigt, også for ham. Han er en god målmand, der har spillet mange kampe i Bundesligaen," siger manageren.



/ritzau/