Fifa åbner nye søgsmål mod suspenderet Blatter

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) etiske komité åbner nye sager mod den suspenderede og tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter.



Det meddeler Fifa ifølge nyhedsbureauet dpa, som beretter at de nye undersøgelser og søgsmål vedrører løn- og bonusudbetalinger.



Søgsmålene omfatter yderligere to tidligere Fifa-ansatte. Den tidligere generalsekretær Jerome Valcke samt Markus Kattner, supplerer nyhedsbureauet Reuters.



Blatter var præsident for Fifa fra 1998 til 2015, men efter at have fået genvalg trådte han kort efter tilbage efter et stort pres.



Han er nu suspenderet fra al fodbold i seks år.



Jerome Valcke er udelukket fra fodbold i ti år.



/ritzau/