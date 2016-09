Nyslået tysk verdensetter slukker Wozniackis US Open-drøm

Caroline Wozniacki taber semifinalen i US Open til tyske Angelique Kerber med cifrene 6-4, 6-3.



Den succesfulde tysker møder tjekken Karolína Plísková i finalen.



28-årige Kerber lagde hårdt ud i første sæt, hvor hun brød 26-årige Wozniackis to første servepartier og kom foran 4-0.



Alt initiativ lå hos Kerber, der pressede Wozniacki fra side til side på banen.



Danskeren viste dog noget af den vedholdenhed, der har bragt hende til semifinalen i årets US Open.



Hun brød tilbage to gange og reducerede til 4-5, men Kerber skruede op for tempoet og tog første sæt med 6-4.



Andet sæt forløb efter samme opskrift, og allerede i Wozniackis første serveparti brød Kerber danskeren. Afstanden mellem de to blev større, som andet sæt skred frem, og tyskeren tog andet sæt med 6-3 efter i alt knap halvanden times tennis.



Inden kampen var Angelique Kerber for første gang i sin karriere blevet udråbt som verdensranglistens nummer et.



Hun er den første tysker siden Steffi Graff, der ligger nummer et på verdensranglisten.



Førstepladsen kom i hus, efter at den amerikanske tennisstjerne Serena Williams højst overraskende røg ud af US Open. Amerikaneren tabte i to sæt til tjekken Karolína Plísková, der nu står i sin første grand slam-finale.



- Det er fantastisk at være nummer et i verden og at være i finalen. Det er en stor dag, siger Kerber i et sejrsinterview på banen efter kampen.



Kerber er stormet i finalen uden at afgive et eneste sæt.



Hun kan også glæde sig over, at hun fører 4-3 i indbyrdes opgør over sin finalemodstander, Karolína Plísková. Tjekken vandt dog deres seneste møde i august.



Efter en flot turnering stormer Caroline Wozniacki fra en plads som nummer 74 og op i top-30 på verdensranglisten over de bedste kvindelige tennisspillere i verden.



/ritzau/