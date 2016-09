Deltagere: Godt og hårdt ved skotsk løbeeksamen

Hvad var bedst, og hvad var hårdest, da Børsen og Running26’s løbende erhvervsledere var til 100 kilometers eksamen i det skotske højland?Få her de enkelte løberes refleksioner over årets Børsen R26 Master Performance-udfordring.Og læs mere om løberne og løbet i vedhæftede links.Konsulent, offentlige indkøb i U-landeDen første dag. Jeg elsker, når naturen viser sig fra den barske side og man mærker vejrets magt. Det skaber en særlig oplevelse og et særligt sammenhold i gruppen.Dag tre - jeg var ikke på toppen, så derfor blev det surt med de lange og mere flade løbestræk. Jeg holder af variationen, fordi det kræver fokus og får tankerne væk fra, at man ikke er helt frisk.IT-chef, Sund & BæltAt gennemføre efter mange måneders forberedelse. Det var helt ubeskriveligt at nå i mål. Og så gøre det i en gruppe, hvor der er et skulderklap og opmuntring undervejs, når det er hårdt, i stedet for konkurrence og tidspres.Måtte genopfinde mig selv efter 25 kilometer dag tre. Jeg var frygtelig træt og måtte grave dybt.Partner, teknisk chef, Athena IT-GroupOplevelsen af at kunne løbe så langt, faktisk kunne have fortsat. Og at løbe i bjerge for første gang. Det er smukt på den rå måde. Skræmmende og fascinerende på samme tid.På dag ét forsøgte guiderne at holde modet oppe hos os, ved at være upræcise på, hvor langt der var igen. Jeg vil helst have klar besked.Revisor, partner i InforevisionVar seriøst i tvivl om jeg kunne gennemføre det til kort før start. Nu har jeg fået flyttet grænser og det giver en ro og selvtillid. Så bare kom an med næste udfordring. Og så var det en god gruppe, der passerede på hinanden undervejs.De sidste ni kilometer på asfalt den første dag. Det var mentalt rigtigt hårdt at komme igennem.Produktionsdirektør, Chr. HansenAt gennemføre så lang en tur, når distancerne ikke har været min ven før. Dertil naturoplevelsen, og at være på et team af vidt forskellige mennesker, der går efter samme mål. Der var energi, positiv indstilling og støtte.Usikkerheden om hvor langt vi skulle løbe og hvilken vej vi skulle på den første dag. Jeg hader ikke at vide, hvor langt jeg skal.Transportspecialist, European Investment BankDe mange ”moments of zen” undervejs i det skotske landskab, hvor fart, teknik, vejr og omgivelser går op i højere enhed.Jeg har brug for at vide, hvor lang turen er, for at kunne disponere mine kræfter. Det svigtede på førstedagen, hvor vi løb 45 kilometer i stedet for 36.Kommerciel direktør, Orbital SystemsEn stor naturoplevelse og at blive udfordret både fysisk og mentalt i forbindelse med løb.En uforløst oplevelse, for jeg ikke kunne gennemføre efter en løbeskade på førstedagen. Jeg kom dog med igen på dag tre på en mindre del af ruten, hvilket var dejligt.