Både Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) er utilfredse med den nye struktur i Champions League, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil indføre i fremtiden.



Derfor vil DBU og Divisionsforeningen bruge torsdagens møde med de to kandidater til posten som Uefa-præsident til at debattere beslutningen, som ifølge danskerne skal ændres hurtigst muligt.



Det er en struktur, der favoriserer de største klubber, fordi fire klubber fra de fire største ligaer fremover automatisk kommer med i gruppespillet i Champions League, mens klubberne i de øvrige ligaer får forringet mulighed for kvalifikation.



- Processen har været forkert, resultatet er forkert, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen, der også er næstformand i sammenslutningen af de europæiske professionelle fodboldligaer, EPFL, i en pressemeddelelse.



- En grundlæggende ændring er blevet hastet igennem af Uefa og ECA (de europæiske klubbers sammenslutning, red.), selv om der bliver valgt en ny Uefa præsident om mindre end to uger, og der reelt ikke er nogen folkevalgt ledelse i forbundet, siger han.



Beslutningen om en ny struktur er skadelig for dansk og europæisk fodbold, mener direktøren.



- Processen dækker over en forandring, som i første omgang flytter massive midler til de 20 største klubber i Europa og samtidig sørger for, at sportslig succes hos andre ikke kan rokke ved det.



- Det betaler resten af fodbold-Europa for, og det skader alle nationale turneringer, siger Claus Thomsen.



Også DBU-formand Jesper Møller vil konfrontere Uefa-kandidaterne med den danske holdning.



- Jeg er stærkt utilfreds med beslutningen om en ny Champions League, der er både utilfredsstillende og uacceptabel.



- Beslutningen er sket på en måde, der er helt ude af trit med ordentlig og demokratisk ledelse og resultatet er, at Uefa overlader alt for meget magt til de rigeste klubber i Europa.



- Det er skadeligt for fodboldens udvikling i hele Europa og i høj grad også i Danmark, siger Jesper Møller.



De to kandidater til posten som Uefa-præsident er Michael van Praag fra Holland og slovenske Alexander Ceferin. Onsdag aften trak Angel Maria Villar Llona fra Spanien sit kandidatur. Der er valg i Athen 14. september.



/ritzau/