Brøndby IF: Underskuddet vokser i takt med færre på stadion

Mio. Kr. Q2 2016 Q2 2015 FY 2015 Omsætning 31,1 37,7 135,8 Transferaktiviteter -5,3 -2,3 9,6 Resultat før skat -10,4 -8,2 -17 Nettoresultat -10,4 -8,2 -17

Mio. kr. Ved Q2 2016 Før Q2 2016 Resultat før skat minus 15-25 minus 15-25

Nettoomsætningen i fodboldklubben Brøndby faldt med hele 17,6 pct. i andet kvartal 2016 i forhold til perioden året før. Posten endte på 31,1 mio. kr. - og den faldende omsætning skyldes især faldende tv-indtægter, ikke fodboldrelaterede arrangementer og merchandise, oplyser klubben i sit regnskab for andet kvartal tirsdag morgen.- Entre- og tv-indtægterne er i første halvår 2016 faldet med 6,4 pct. til 21,2 mio. kr., hvilket primært skyldes faldende tv-indtægter grundet en dårligere sportslig placering i 2016 end i 2015, skriver Brøndby IF i regnskabet.I halvåret er indtægterne fra salget af mad og drikke, F&B, faldet med 36,5 pct. til 6,9 mio. kr., fordi omsætningen til kampene på Brøndby Stadion var lavere, men især fordi der i første halvår 2015 blev afholdt en række ikke fodboldrelaterede arrangementer, hvilket ikke i samme grad har været tilfældet i 2016.- Merchandise-omsætningen er faldet med 33,7 pct. til 3,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at der i første halvår 2015 blev lanceret en ny hjemmebanetrøje, mens den nye hjemmebanetrøje i 2016 først er blevet introduceret i juli, skriver BIF i regnskabet.LAVERE OMKOSTNINGERI sammen omgang er omkostningerne dog også blevet færre. De faldt med hele 16,7 pct. til 35,4 mio. kr. fra 42,5 mio. kr. i andet kvartal 2015 - og det er blandt andet lavere lønninger, der er årsag.Ser man på transferaktiviteterne, så lød de på et underskud på 5,3 mio. kr. i andet kvartal i år mod et underskud på 2,3 mio. kr. i perioden sidste år.- Det negative resultat i andet kvartal 2016 skyldes afskrivninger på kontraktrettigheder, samt salget af Magnus Eriksson der påvirker resultatet i andet kvartal 2016 negativt med 2,5 mio. kr., skriver klubben i regnskabet.Underskuddet før skat ramte 10,4 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mere end i andet kvartal 2015.- Ses der bort fra den negative resultatmæssige indvirkning af salget af Magnus Eriksson, er resultatet på niveau med det budgetterede for andet kvartal 2016, skriver Brøndby IF i regnskabet.600.000 I KASSENVed udgangen af andet kvartal var Brøndbys likvide beholdning på 600.000 kr. mod 11,8 mio. kr. per 31. december 2015.- Brøndby IF oplyste den 28. juni i selskabsmeddelelse 18/2016, at selskabet optog et lån på 7 mio. kr. fra Jan Bech Andersen. Brøndby IF modtog først låneprovenuet primo juli, så effekten af lånet er ikke indregnet i balancetallene pr. 30. juni 2016, skriver klubben i regnskabet.Egenkapitalen er næsten halveret fra 65 mio. kr. ved udgangen af 2015 til 33,4 mio. kr. per 30. juni.- Faldet i egenkapitalen skyldes det negative resultat i første halvår 2016, står der i regnskabet.Efter regnskabets afslutning har Brøndby solgt Riza Durmisi i juli med en nettoeffekt på 17 mio. kr. - og det betyder, at klubbens resultat før skat per 31. juli er i niveauet minus 12 mio. kr., oplyser klubben i regnskabet.Samlet fastholder selskabet dog forventningerne til 2016 om et resultat før skat på minus 15-25 mio. kr.Tabel for Brøndby IF's regnskab for andet kvartal 2016:Forventninger til 2016:/ritzau/FINANS