Amerikaner køber Marseille: Vil opbygge et mesterhold

Den franske fodboldklub Marseille er godt på vej til at blive købt af amerikaneren Frank McCourt, der står klar til at betale omkring 300 millioner kroner for klubben.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Den franske klub, hvis fulde navn er Olympique de Marseille, har tidligere leveret store resultater, men har haft det svært de seneste sæsoner og blev nummer 13 i den franske liga i sidste sæson.



Det er blandt andet store udenlandske investeringer i franske klubber som Monaco, Paris Saint-Germain, Lyon og Nice, der har udfordret den sydfranske klub de seneste år.



Frank McCourt står nu klar til at overtage klubben fra og med årsskiftet. Og den amerikanske forretningsmand har store ambitioner med klubben.



"Jeg er meget spændt på at gøre Marseille til en mesterklub igen," siger han ifølge Reuters.



"Vi har et projekt, som vi vil opbygge sammen. Vi vil opbygge et hold af mesterskabskaliber, der hvert år kan konkurrere om mesterskabet," siger McCourt.



Frank McCourt er tidligere ejer af den amerikanske baseballklub L.A. Dodgers.



/ritzau/