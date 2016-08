EfB Elite A/S, som er selskabet bag fodboldklubben Esbjerg, ansætter Hans-Peter Rasmussen som ny administrerende direktør.



Han tiltræder 1. september, oplyser Esbjerg i en pressemeddelelse.



Hans-Peter Rasmussen erstatter Søren Poulsen, som allerede havde meddelt, at han stoppede ved udgangen af august. Hans-Peter Rasmussen tiltrådte for to år siden en tilsvarende stilling i Randers FC, men den stilling fratrådte han ved udgangen af 2015.



/ritzau/