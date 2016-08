Superligakampen mellem Sønderjyske og Esbjerg er søndag blevet afbrudt på ubestemt tid på grund af dårligt vejr.



Efter cirka 80 minutters spil blev spillerne nødt til at gå i omklædningsrummet, da dommer Peter Munch Larsen vurderede, at det på grund af fare for lyn var for risikabelt at spille videre.



I omklædningsrummet kan begge hold lægge en ny plan for, hvordan de skal få 1-1 til at blive til en sejr i løbet af de sidste minutter.



Bjørn Paulsen bragte Esbjerg foran efter 64 minutters spil, men tre minutter senere udlignede Sønderjyskes Mikael Uhre.



Det vides ikke, hvornår kampen kan genoptages.



/ritzau/