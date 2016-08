Ruslands Paraolympiske Komité (RPC) har ikke opgivet at få atleter med til de paralympiske lege i Rio i september, som russiske atleter ellers tirsdag blev udelukket fra at deltage i.



RPC oplyser ifølge nyhedsbureauet Interfax, at man vil appellere udelukkelsen fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS) til en domstol i Schweiz, hvor CAS har hjemme.



"Appellen er blevet indgivet til det schweiziske retssystem," siger RPC-præsident Vladimir Lukin.



CAS vurderede tirsdag, at det var lovligt, at Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) i begyndelsen af august annoncerede en totaludelukkelse af Rusland ved para-OL på grund af Ruslands statsstøttede dopingprogram.



Ifølge Reuters kan domstolen i Schweiz kun omstøde CAS-dommen, hvis det kan bevises, at der er sket procedurefejl i sagen.



Hvis udelukkelsen står fast, betyder det, at cirka 260 russiske atleter, som var udtaget til at deltage i legene, må blive hjemme.



Som følge af tirsdagens CAS-dom meldte Dansk Handicap Idræts-Forbund ud, at den russiske udelukkelse ville få det danske OL-hold til at vokse fra 15 til 21 atleter.



Para-OL afvikles fra 7. til 18. september.



/ritzau/Reuters