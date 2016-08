Magnussen og Renault er langsomst i Formel 1-træning

Kevin Magnussen og makkeren Jolyon Palmer på Renault-teamet sluttede i dårligste og næstdårligste tid efter fredagens første træningspas i forbindelse med weekendens belgiske Formel-1 grandprix.Magnussen var 4,7705 sekunder efter den hurtigste tid, og Palmer var 4,7410 sekunder langsommere end den hurtigste tid. Nico Rosberg var hurtigste mand foran sin holdkammerat Lewis Hamilton på Mercedes-holdet, da tyskeren lavede en bedste tid, der hed 1 minut og 48,348 sekunder.Det var syv tiendedele af et sekund hurtigere end holdkammeraten Hamilton og otte tiendedele af et sekund hurtigere end finske Kimi Räikkönen fra Ferrari.Den 31-årige tysker vil forsøge at drage fordel af den placeringsstraf, som hans holdkammerat har fået.Den betyder, at briten Lewis Hamilton som minimum bliver rykket 15 placeringer tilbage i startfeltet til grandprixet.Straffen er blevet givet fordi, at briten har brugt flere motordele end det er tilladt, da han havde adskillige problemer med sin motor tidligere på sæsonen.Rosberg er 19 point efter Hamilton med ni løb tilbage i sæsonen.Næste træningspas køres fredag fra klokken 14.00 til 15.30./ritzau/