Hans Engell: Alternativet lever op til navn med ny plan

Alternativets forslag til en ændring af regeringsapparatet er et udtryk for, at partiet for alvor forsøger at leve op til sit navn.



For de ændringer, der bliver lagt op til, er så omfattende, at det ikke er lig noget, der er set i mange år, mener politisk kommentator Hans Engell.



"Det er et udtryk for, at Alternativet nu virkelig tager sit navn alvorligt, og at de vil være totalt alternative."



"Det udspil, der kommer her, er på alle måder et fuldstændig afgørende brud med den måde, vi har opbygget vores centraladministration på, og hvordan det politiske system har fungeret," siger han.



Kort før sommerferien meldte Alternativets partileder, Uffe Elbæk, sig på banen som kandidat til statsministerposten.



Det er i det lys, at han fremlægger en plan for, hvordan en regering skal indrettes, hvis han får magten, skriver Politiken.



Ifølge avisen vil Elbæk oprette 15 nye ministerier med 22 ministre. De skal gennemføre et politisk program med omprioriteringer for omkring 240 mia. kr. gennem fire år.



Kun Statsministeriet og Udenrigsministeriet beholder deres navne. Der skal også være et ministerium for grøn omstilling, som skal godkende tiltag fra andre ministerier.



Partiet vil blandt andet også oprette en vicestatsminister-post og lægge Forsvarsministeriet ind under Udenrigsministeriet.



Forslaget vil særligt være en udfordring for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vurderer kommentatoren.



"Tilbage står, at vi nærmer os et folketingsvalg, og det her gør i hvert fald ikke den røde bloks position stærkere," siger Hans Engell.



Problemet kan opstå, hvis Alternativet ender med at sidde på nogle afgørende mandater og holde fast, vurderer han.



Pengene skal blandt andet findes ved at fremrykke beskatning af pensioner og indføre ny formueskat. Men det bliver næppe en realitet, lyder vurderingen.



"Der vil ikke kunne samles ret mange mandater ud over Alternativets bag det," siger Hans Engel.



/ritzau/