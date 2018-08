Tyrkiet vil boykotte elektroniske produkter fra USA, efter at amerikanerne har indført en række sanktioner og øget toldsatserne på import af stål og aluminium fra Tyrkiet.



Det oplyser Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Han siger desuden, at Tyrkiet har foretaget de nødvendige foranstaltninger vedrørende økonomien, men at det er vigtigt at have et fast politisk standpunkt, skriver Reuters.



USA har indført sanktioner mod landet, fordi Tyrkiet har afvist et krav fra USA om at løslade en amerikansk præst, som myndighederne beskylder for at have støttet det mislykkede militærkup i juli 2016.



Sanktionerne fra USA har været med til at sætte yderligere skub i svækkelsen af den tyrkiske lira, der også har været hårdt ramt af en tårnhøj tyrkisk inflation.



Den tyrkiske lira er svækket mere end 40 pct. i forhold til dollar siden årsskiftet, og bare siden starten af august har den tyrkiske valuta tabt næsten 24 pct. af sin værdi over for dollar.



