Den amerikanske præsidents, Donald Trumps, nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, mødtes mandag med den tyrkiske ambassadør i USA for at diskutere tilbageholdelsen af den amerikanske præst Andrew Brunson og de to landes indbyrdes forhold.



Det skriver Reuters sent mandag aften.



- På den tyrkiske ambassadørs forespørgsel mødtes John Bolton med ambassadør Serdar Kilic i Det Hvide Hus. De diskuterede Tyrkiets fortsatte tilbageholdelse af præst Andrew Brunson og forholdet mellem USA og Tyrkiet, oplyser Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders, til nyhedsbureauet, men det oplyses ikke, hvad der kom ud af mandagens møde.



Tyrkiet ligger i øjeblikket i strid med USA, fordi Tyrkiet ikke vil udlevere den amerikanske præst, der beskyldes for at være indblandet i kupforsøget mod præsident Erdogan i 2016.



Flere medier har skrevet, at USA har fastsat en tidsfrist for, hvornår Tyrkiet senest skal udlevere Andrew Brunson til USA, men det afvises mandag, skriver Reuters.



USA har indført sanktioner mod Tyrkiet, og så sent som fredag har Donald Trump besluttet at pålægge ekstra told på import af tyrkisk aluminium og stål.



Sanktionerne fra USA har været med til at sætte yderligere skub i svækkelsen af den tyrkiske lira, der også har været hårdt ramt af en tårnhøj tyrkisk inflation.



Den tyrkiske lira er svækket mere end 40 pct. i forhold til dollar siden årsskiftet, og bare siden starten af august har den tyrkiske valuta tabt næsten 30 pct. af sin værdi over for dollar.



/ritzau/FINANS