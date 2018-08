USA følger den økonomiske situation i Tyrkiet "meget tæt"

Trump-administrationen følger den økonomiske situation "meget tæt", efter at den tyrkiske lira de seneste dag er blevet svækket markant over for den amerikanske dollar.Sådan lyder det fra Kevin Hassett, der er formand for Council of Economic Advisors, der er en del af præsidentens stab og rådgiver præsidenten i økonomiske spørgsmål, i et interview med MSNBC ifølge nyhedsbureauet Reuters. "Vi følger det meget tæt. Finansminister Mnuchin (Steven Mnuchin, red.) følger det meget tæt," siger han til MSNBC mandag.Fredag i sidste uge oplyste USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at han har givet finansministeren ordrer om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet"Aluminium vil nu være 20 pct. og stål 50 pct.. Vores forhold til Tyrkiet på dette tidspunkt er ikke godt," skrev præsidenten.Ifølge Kevin Hassett var Donald Trumps beslutning om at hæve toldsatserne kun "en lille, lille brøkdel" af Tyrkiets samlede bruttonationalprodukt, at den tyrkiske lira er svækket så markant, er ifølge Hassett et tegn på, at der er en masse fundamentale økonomiske forhold, der ikke fungerer i Tyrkiet, skriver Reuters.Den tyrkiske lira er svækket mere end 40 pct. i forhold til dollar siden årsskiftet, og bare siden starten af august har den tyrkiske valuta tabt næsten 30 pct. af sin værdi over for dollar./ritzau/FINANS