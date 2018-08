Kristian Jensen om Fox-vært: Hun skal ikke pisse på Danmark

Det er en uhørt politisering af nyheder i USA, når Fox Business Network sidestiller Danmark med Venezuela.



Det siger finansminister Kristian Jensen (V) til Ritzau om indslaget fra Fox-studieværten Trish Regan på USA's mest sete erhvervskanal.



"Det er helt vildt overdrevet og utroværdigt. Det er simpelthen udtryk for, hvor politiserende amerikanske nyheder er blevet. Fuldstændig løsrevet fra fakta bruger man indslag til så fejlagtige påstande," siger Kristian Jensen.



Han har besvaret indslaget med et tweet på det sociale medie Twitter, hvor mange danskere støtter ham.



"Undskyld min direkte sprogbrug"



"Undskyld min direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt," siger Kristian Jensen.



I indslaget siger Trish Reagan, at alle danskere reelt arbejder for staten, når topskatten var 56 procent i 2015. I 2013 var det kun i tre kommuner, at over halvdelen af befolkningen arbejdede ifølge studieværten.



Ifølge Danmarks Statistik lå beskæftigelsesprocenten i 2013 lige under 67 procent for danskere mellem 16 og 64 år. Den er steget til 70,1 for lønmodtagere.



Ifølge USA's Bureau of Labor Statistics havde 58,7 procent af amerikanere over 16 år job i midten af 2013. Andelen er siden steget til 60,5 procent.



Hvad er forskellen på Danmark og Venezuela?



"Venezuela er en socialistisk diktaturstat. Danmark er en fri, reguleret markedsøkonomi. Vi er i alle statistikker en af de mest åbne, frie økonomier," siger Kristian Jensen.



Vi har høje skatter



"Ja, vi har et højt skattetryk. Folk betaler meget i skat, fordi vi får meget tilbage fra de offentlige kasser."



Forleden roste den amerikanske økonom Paul Krugman dansk økonomi i Politiken efter sin sommerferie i Danmark. Indslaget i Fox News er helt galt afmarcheret, mener finansministeren.



"USA har sluppet fakta i sin politiske journalistik. Det er meget, meget farligt. Hvis man slipper, at journalistik ikke skal have sin rod i fakta. Så slipper vi det, der har bygget vores demokrati op," siger Kristian Jensen.



"Alle har ret til deres egne holdninger, men ingen har ret til deres egne fakta."



/ritzau/