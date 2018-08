Nord- og Sydkorea er enige om nyt topmøde

Nord -og Sydkorea er nået til enighed om at holde et topmøde i Pyongyang i september, meddeler det sydkoreanske foreningsministerium.



Højtstående embedsmænd fra de to lande nåede til enighed om topmødet mandag efter møder ved grænsen i våbenhvilelandsbyen Panmunjom.



Den nordkoreanske leder, Kim Jong Un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, mødtes i april og enedes om endnu et topmøde i efteråret i Pyongyang - den nordkoreanske hovedstad.



/ritzau/Reuters