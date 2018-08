Israelsk minister åbner for at vælte Hamas

Muligheden for at fjerne Hamas-bevægelsen, der sidder på magten i den palæstinensiske Gazastribe, er rykket tættere på end nogensinde før.



Det siger en israelsk minister, som er en del af regeringens sikkerhedskabinet.



- Efter min mening er vi tættere end nogensinde på dette, hvis der ikke er andre valg, siger energiminister Yuval Steinitz.



Han tilføjer, at Israel "ikke er interesseret" i en decideret krig mod Gaza.



Meldingen kommer efter en uge med voldsomme kampe mellem militante fra Hamas og soldater fra Israels hær på grænsen mellem Israel og den palæstinensiske enklave.



Situationen har været spændt, siden palæstinenserne i slutningen af marts indledte ugentlige demonstrationer langs grænsen til Gaza.



Siden da er flere end 160 palæstinensere blevet dræbt i sammenstød og af skud fra de israelske soldater.



En enkelt israelsk soldat er blevet dræbt af skud fra en palæstinensisk snigskytte.



Palæstinensere har sendt brændende drager op og ladet dem flyve over grænsen til Israel, hvor de har forårsaget store brande.



Israel kræver, at Hamas stopper raketter, brændende drager og andet skyts hen over grænsen.



Hamas kræver, at Israel ophæver den blokade, der blev indført for 11 år siden.



Siden Hamas-bevægelsen tog kontrollen med Gazastriben i 2007, har Israel og Hamas udkæmpet tre krige.



Hamas betragtes som en terrororganisation af Israel og af en række vestlige lande.



/ritzau/dpa