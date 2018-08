Sverigedemokrater: Andre partier slår plat på skovbrande

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sverigedemokraterna

Valgkampen i Sverige har blandt andet budt på angreb på Sverigedemokraterna (SD) for at mangle en klimapolitik.



Lørdag brugte SD-leder Jimmie Åkesson sit partis sommermøde til at slå igen mod kritikken og beskylde andre partier for at forsøge at vinde valget på at love godt vejr.



Sommeren igennem har skovbrande hærget i Sverige. Flere andre EU-lande inklusive Danmark har sendt brandfolk til Sverige for at hjælpe med at få styr på flammerne.



Skovbrandene har også tændt ild i den valgkamp, som Sverige befinder sig i frem mod valget 9. september.



Flere partier har kritiseret Sverigedemokraterna, der står til fremgang ved valget, for at mangle en seriøs klimapolitik, som skal hjælpe med at forebygge varme somre og skovbrande.



Men de partier forsøger at stikke vælgerne blår i øjnene, mener Åkesson.



- At love bedre vejr må være det mest desperate, man kan gøre, siger Åkesson til de forsamlede ved hans tale på sommermødet.



I stedet går han til angreb på regeringen for ikke at sikre beredskabet ressourcer nok til at nedkæmpe skovbrandene. Selv om der var ros til brandfolkene, der havde arbejdet med at slukke brandene, blev beredskabet betegnet som "usselt".



Derudover beskriver han den rød-grønne svenske regering som værende mere interesseret i at bruge penge på klimainvesteringer, end hvordan de virker.



Sverigedemokraterna har foreslået at skære i klimainvesteringer.



Spørgsmål fra det svenske nyhedsbureau TT: Er du bekymret for klimaforandringer?



- Jeg går ikke rundt og har klimaangst, men jordens klima forandres, svarer Jimmie Åkesson.



Han mener derfor, at den politiske samtale skal udvides, så det ikke kun handler om, hvordan udledningen af CO2 mindskes. Den skal også inkludere tilpasninger til de forandringer, der sker.



/ritzau/TT