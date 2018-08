Tyrkiet sværger at svare igen på Trumps øgede toldsatser

Det tyrkiske udenrigsministerium advarer fredag præsident Donald Trump mod at gøre alvor af sine trusler om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet.



Ministeriet oplyser, at det vil skade forholdet mellem de to lande og sværger at gøre gengæld.



- USA burde vide, at det eneste, der vil komme ud af sådanne sanktioner og et sådant pres, vil være at skade vores forhold som allierede, skriver udenrigsministeriet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.



- Som med enhver foranstaltning, der bliver taget mod Tyrkiet, vil vi komme med det svar, der kræves, tilføjes det.



Det tyrkiske ministerium mener også, at det vil være imod Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler, hvis USA fordobler toldsatserne.



Tidligere fredag skrev Donald Trump på Twitter, at han har givet sin finansminister ordre om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet.



- Aluminium vil nu være 20 procent og stål 50 procent. Vores forhold til Tyrkiet er ikke godt på dette tidspunkt, skrev præsidenten.



I sit tweet henviste han til, at den tyrkiske valuta, liraen, over et stykke tid - og særligt fredag - er faldet i værdi målt op mod dollaren.



Kort før Donald Trumps tweet forsøgte den tyrkiske finansminister, Berat Albayrak, at berolige tyrkerne og omverdenen om, at den tyrkiske økonomi ikke er på randen af kollaps.



Berat Albayrak, der også er præsident Recep Tayyip Erdogans svigersøn, forsikrede om, at den tyrkiske stat vil forsøge at nedbringe inflationen.



For at sikre tilliden til den tyrkiske stats budget vil Albayrak blandt andet skære i statens udgifter.



Præsident Erdogan opfordrede tidligere fredag sine borgere til at veksle deres euro og dollar til lira.



/ritzau/