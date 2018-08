Fed-chef: Stram rentepolitik nødvendig

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kan blive nødt til at føre en "restriktiv" rentepolitik for at modgå effekten af en ekspansiv finans- og skattepolitik.



Det vurderer chefen for centralbankens afdeling i Chicago, Charles Evans, skriver Bloomberg News. Evans anses ellers som en af inflationsduerne i banken.



"Hvis inflationen fortsætter med at være på niveauet 2 eller 2,0 pct. - og jeg venter ikke, at den vil nå så højt som 2,5 - så antyder, at kun et beskedent mål af stramhed over vores neutrale rente, vil blive nødvendigt i 2020," sagde Evans torsdag.



50 basispoint over neutral



Han fremhævede samtidig, at det ikke ville overraske ham, hvis centralbankens medlemmer af styrekomiteen, Federal Open Market Committee (FOMC), beslutter sig til at flytte renten til et "noget restriktivt niveau". Ifølge Evans vil det være 50 basispoint over hans estimat for en neutral rente på 2,75 pct.



Federal Reserve har igen og igen fastholdt formuleringen om et behov for "gradvise" renteforhøjelser, og bankchefernes individuelle bud på, hvor den toneangivende rente, fed funds rate, vil ligge, viser, at der er flertal for en renteforhøjelse i september og igen i december i år samt tre mere i 2019, hvilket ifølge cheferne vil bringe renten lidt over neutralt niveau.



Fem renteforhøjelser fra det nuværende niveau vil flytte fed funds rate til intervallet mellem 3,00 og 3,25 pct.



Inflationen er kravlet op



Charles Evans har så sent som i december 2017 talt for, at Federal Reserve ikke skulle hæve renten yderligere, da han på daværende tidspunkt fandt, at inflationen var langt fra bankens mål på "symmetriske" 2,0 pct. på årsbasis. Den er sidenhen kravlet op i det niveau og ligger i 1,9 pct. i juni mod 1,6 pct. i samme måned 2017.



Evans vurderer ifølge Bloomberg News, at der er behov for at fortsætte en stram rentepolitik, fordi han nu spår, at arbejdsløsheden vil falde til 3,5 pct. ved udgangen af 2020. Arbejdsløsheden var i juli på 3,9 pct., og Federal Reserves officielle holdning er, at 4,3 pct. er det naturlige niveau for "fuld beskæftigelse" uden utilsigtede inflationsstigninger.



USA's præsident, Donald Trump, har ellers gentagne gange kritiseret den amerikanske centralbank for at hæve renten og derved ødelægge regeringens arbejde for øget vækst, hvilket blandt andet er sket gennem en skattereform med skattelettelser for 1500 mia. dollar og et udvidet statsbudget med et øget statsligt forbrug på 300 mia. dollar.



Mens Trump har været præsident har centralbanken hævet renten fem gange. To af gangene med Jerome Powell, der er udpeget af præsident Trump, som formand.



