Tørkeramte landmænd får politisk hjælp

Den varme, tørre sommer har været dyr for dansk landbrug.



Opdaterede tal, som Landbrug & Fødevarer vil præsentere torsdag, viser ifølge netmediet Finans, at tørketabet løber op i seks milliarder kroner. Hidtil har meldingen lydt på et tab på 4,5 milliarder.



Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er klar med en håndsrækning.



"Vi ændrer nu en række regler, så landmændene får mulighed for at producere mere foder," siger han til Finans.



Derudover har han bedt Skatteministeriet regne på konsekvenserne af at udskyde landbrugets betalinger af moms og jordskatter. Det er et af de forslag, erhvervet selv har stillet tidligere på sommeren.



Et politisk flertal har tidligere blandt andet givet midlertidig mulighed for økologiske landmænd til at bruge mindre grovfoder, uden at de mister deres økologiske status.



Jakob Ellemann-Jensen udelukker ikke, at det kan blive nødvendigt at bruge skattekroner på at hjælpe landbruget.



"Mit grundsynspunkt er: Lad falde, hvad ej kan stå. Men situationen er ved at være så alvorlig, at det ikke længere "bare" handler om overlevelsen for den enkelte landmandsfamilie," siger han til Finans.



"Skaderne på erhvervet kan blive så alvorlige, at det også kan få nationaløkonomiske konsekvenser, og i så fald kan jeg ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med en økonomisk håndsrækning."



