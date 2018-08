Boligejerne tabte, da Østre Landsret onsdag skulle tage stilling til, om BRFkredit og Totalkredit havde ret til at hæve bidragssatsen på deres boliglån.



Men der kan være hjælp på vej til boligejerne fra Christiansborg.



I hvert fald erklærer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig parat til at se på lovgivningen:



- Det er bestemt noget, vi gerne vil være med til at kigge på. Vi mener, at der skal være meget klart definerede rammer for, hvornår man kan hæve bidragssatserne, siger Kristian Thulesen Dahl.



Han udtaler sig på Dansk Folkepartis sommergruppemøde, som blev afholdt samtidig med dommen i Østre Landsret. DF-formanden har derfor ikke haft mulighed for at læse dommen, men siger:



- Det der med at sige, at vi hæver bidragssatserne, fordi, vi tror, der engang ude i fremtiden kan komme nogle kapitalkrav, som kræver, at vi er godt polstret, er ikke nok. Der skal være en meget mere entydig sammenhæng og forklaring på, hvorfor man hæver satserne.



- Der synes jeg, at bankerne og realkreditselskaberne - i hvert fald tidligere - har gjort det uden at kunne argumentere entydigt for, hvorfor det har været nødvendigt.



- Det virker bare som en ekstra byrde, de lægger over på låntageren. Det har ikke været kønt at se på, siger Kristian Thulesen Dahl.



Både BRFkredit og Totalkredit er ejet af Nykredit. I en af sagerne hævede BRFkredit i flere omgange ydelsen på boliglånet, så den gik fra 12.000 til 33.000 kroner om året.



Boligejerne overvejer nu at gå til Højesteret for at få medhold. Den ene af boligejerne i sagen - Bo Vølund - siger:



- Jeg tænker som forbruger, at det er noget rod, at man kan gå ind i en butik og købe et produkt, og efter et stykke tid vender butikken tilbage og hæver prisen. Der skal være nogle helt ekstraordinære grunde til, at det kan lade sig gøre, mener Vølund.



Boligejerne har ringe muligheder for at gardere sig mod pludselige stigninger i låneudgifterne, hvis man spørger seniorøkonom hos Forbrugerrådet Morten Bruun Pedersen.



Han mener, at dommen bør give anledning til at se lovgivningen efter i sømmene.



Han peger på, at politikerne eksempelvis kunne gøre det helt gratis at skifte realkreditinstitut, når bidragssatser bliver sat op. Så kunne folk stemme med fødderne, siger han.



/ritzau/