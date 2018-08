Kina gengælder amerikansk told på 16 mia dollar

Kina har officielt besluttet at indføre told på amerikanske varer til en værdi af 16 mia. dollar, hvilket modsvarer et lignende tiltag fra USA.



Der er tale om 25 pct. told på importerede varer fra USA, og tolden får effekt fra 23. august, oplyser det kinesiske finansministerium ifølge Bloomberg News.



USA meddelte sent tirsdag aften, at det samme dato sætter 25 pct. told på 279 varegrupper, der samlet har en værdi af 16 mia. dollar. Varerne tæller alt fra motorcykler til jernbanevogne.



De to lande har allerede hver især indført told på varer for 34 mia. dollar. Det blev iværksat 6. juli.



/ritzau/FINANS