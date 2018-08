Dansk Folkeparti lancerede et nyt netmedie, ditoverblik.dk. Formålet er at dække emner, som partiet mener, får for lidt opmærksomhed i de almindelige medier, fortæller ansvarshavende redaktør Steen Trolle.



- Det kan for eksempel være omkring EU. Det her site vil være mere EU-kritisk, end man generelt oplever i de danske medier, forklarer han.



Udlændingepolitik, islamistisk indflydelse i Vesten, brexit og forholdet mellem hovedstad og provins er andre emner, der vil komme i fokus.



Inspirationen er kommet fra andre partier, der de seneste år har lanceret netmedier og podcasts, for eksempel den socialdemokratiske netavis piopio.dk.



/ritzau/