EU tager kampen op mod USA's Iran-sanktioner

EU aktiver modforholdsregler over USA's sanktioner mod Iran og vil støtte europæiske virksomheder, der kommer i klemme.



Det skriver flere internationale medier.



De amerikanske sanktioner er trådt i kraft tirsdag og truer europæiske virksomheder, der handler i både Iran og USA.



Det har tirsdag fået EU til at aktivere en statut, der skal blokere for USA. Den har sidst været anvendt i forbindelse med den amerikanske embargo over for Cuba, skriver den britiske avis The Guardian.



Det skal beskytte de europæiske virksomheder mod at blive ramt af de amerikanske sanktioner.



Europæiske virksomheder har af EU-Kommissionen fået besked om, at de ikke skal følge kravet fra USA om at opgive al handel med Iran.



Alistair Burt, den britiske viceudenrigsminister, siger tirsdag, at de europæiske virksomheder vil blive beskyttet uanset truslerne fra USA.



Hvis USA forsøger at straffe en virksomhed, "så kan de beskyttes, når det gælder europæisk lovgivning", siger han ifølge Reuters.



Europæiske embedsmænd beskriver over for nyhedsmediet Politico USA's sanktioner som "ulovlige", fordi aftalen med Iran er forankret i en resolution i FN's Sikkerhedsråd.



Sagen markerer det skarpeste brud mellem to mangeårige allierede, konstaterer Politico.



I modsætning til USA støtter EU den atomaftale, som i 2015 blev indgået med Iran om at begrænse landets uranberigelse.



USA var med til at underskrive aftalen sammen med Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og EU.



Men tidligere i år meddelte præsident Donald Trump, at USA trådte ud af aftalen, fordi den ifølge hans regering ikke sikrer, at Iran aldrig får atomvåben, eller at Iran misbruger sin magt i Mellemøsten.



- Enkeltpersoner eller enheder, som ikke lukker deres aktiviteter ned i Iran, risikerer alvorlige konsekvenser, sagde Trump mandag.



Med EU's indgriben skal europæiske virksomheder, der handler med Iran, have tilladelse til at trække sig ud. Undlader de det, kan de blive retsforfulgt ved europæiske domstole, skriver The Guardian.



De 28 medlemslande bekræftede mandag i en fælles erklæring, at der er "stor enighed om at beskytte" Europas økonomiske interesser.



/ritzau/