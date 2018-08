USA: Nye sanktioner mod Iran vil blive strengt håndhævet

Relateret indhold Artikler

Det Hvide Hus vil mandag informere yderligere om de sanktioner, som USA med virkning fra denne uge genindfører mod Iran.



Det oplyser udenrigsminister Mike Pompeo ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Det er en vigtig del af vores bestræbelser på at slå tilbage mod ondskabsfulde iranske aktiviteter," siger Pompeo søndag.



Pompeo understreger, at sanktionerne vil "blive strengt håndhævet", skriver nyhedsbureauet AP.



Præsident Donald Trump beordrede i maj sanktionerne genoptaget, efter at han trak USA ud af atomaftalen med Iran.



Som del af aftalen, der blev indgået i 2015 mellem Iran samt de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland, blev en række internationale sanktioner mod Iran sat i bero.



I forbindelse med Trumps beslutning om at forlade atomaftalen blev det meddelt, at den første runde af amerikanske sanktioner ville træde i kraft 90 dage senere.



Det skulle give amerikanske virksomheder tid til at omstille sig og forberede sig på sanktionerne. Tidsfristen udløber den 6. august.



Derefter afskæres Iran fra at købe dollar, og handel med guld og andre ædelmetaller bliver også ramt. Det samme gælder kul og industrirelateret software.



Anden runde af sanktionerne, som er rettet mod Irans vigtigste indtægtskilde, olie- og gassektoren, genindføres efter planen den 4. november.



Efter flere måneders hård retorik overraskede Donald Trump for nylig med et tilbud om at mødes med Irans præsident, Hassan Rouhani.



Udmeldingen, som Mike Pompeo ifølge nyhedsbureauet AFP straks nedtonede, kom få dage efter en ny duel på ord mellem Trump og Rouhani.



I en tale den 22. juli advarede Rouhani USA om, at en konflikt med Iran vil være "krigen over dem alle".



"Leg ikke med løvens hale, du vil fortryde dette for evigt," sagde han.



Rouhani anklagede desuden Trump for at forsøge at vende det iranske folk mod staten, hvilket Trump reagerede på med et vredt tweet.



