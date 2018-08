Trump: Amerikanske markeder er "stærkere end nogensinde" trods handelskrig

Fredag blev handelskrigen mellem USA og Kina endnu en gang optrappet, da den kinesiske regering meldte sig klar til at indføre nye toldsatser på amerikanske varer for 60 mia. dollar, hvis USA´s præsident Donald Trump gør alvor af sine trusler om forhøjede toldsatser.



Efterfølgende har Donald Trump brugt weekenden på at forsvare sin strategi over for Kina i en række udmeldinger på det sociale medie Twitter og ved et vælgermøde uden for Columbus, hovedstaden i delstaten Ohio. Det skriver Bloomberg.



"Vi har i virkeligheden genopbygget Kina, og nu er det tid til, at vi genopbygger vores eget land," sagde Trump lørdag til vælgermødet.



Han tilføjede, at de kinesiske aktiemarkeder er faldet, hvilket betyder, at Kina står svagere i forhandlingerne i den eskalerende handelskonflikt.



Et par timer før mødet skrev Trump på Twitter, at det amerikanske aktiemarked er "stærkere end nogensinde", mens det kinesiske marked er "faldet mere end 27 pct. i de sidste fire måneder, og de taler til os."



Ifølge Bloomberg er det uklart, hvor tallet for det kinesiske aktiemarked stammer fra, mens det amerikanske S&P 500-indeks stadig ikke har nået niveauet fra januar, før handelskrigen blev sat i gang.



I Ohio sagde Donald Trump desuden, at den told, han har indført, "har haft en enorm indvirkning på vores stålindustri" og tilføjede, at stålindustrien er i gang med "et af de største comebacks".